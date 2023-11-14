Candan kardeşlere kara para aklama suçlamasıyla gözaltı Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan, Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması derinleştiriliyor.

Dilan ve Engin Polat çiftiyle gündemden düşmeyen kara para aklama iddiası bu sefer de Candan kardeşlere sıçradı.

Bu kapsamda sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı.

Suç gelirlerinin aklanması kapsamında gözaltına alındılar

Şüphelilerin, suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Candan kardeşlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, banka hesaplarının kontrol edildiği bildirildi.

Lüks yaşantılarıyla dikkat çektiler

Öte yandan lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç örgütünün mensubu oldukları iddiası

Candan kardeşlerin, sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu aktarılmıştı.

Ayrıca Candan kardeşlerin örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Yine Habertürk muhabiri Elif Yavuz'un aktardığına göre operasyon çok daha eskiye dayanıyor.

TMSF'den ucuz araç alacağız vaadiyle dolandırdılar

Soruşturmanın başlangıcı suç işleme ve örgüt kurma suçlamasından gözaltına alınan ve tutuklanan Onur Apaydın'la başladı.

Apaydın'ın örgütüne üye olan Candan kardeşlerin Hacı İsrafil Sağlam ile birlikte, TMSF’den ucuz araç alacağız vaadiyle vatandaşları kandırdıkları ve paralarını aldıkları soruşturmada geçen önemli detaylardan biri.