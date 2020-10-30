Nihat Hatipoğlu, bira içen kızlar yazısının çarptırıldığını söyledi

Nihat Hatipoğlu, geçen hafta kaleme aldığı yazısında geçen ifadelerin çarptırıldığını söyleyip açıklık getirdi.

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, geçen hafta kaleme aldığı yazısı çok konuşulmuştu.

Hatipoğlu geçen haftaki köşe yazısında sokakta yürürken 4 genç kızın bira içtiğini görmüş alkol kullanan kızların, yüzünde maske olmasına rağmen kendisini tanıdığını ve biralarını sakladığını söyledi.



Hatipoğlu, bugünkü Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında da “bira içen kızları hayretle karşıladığına” yönelik ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi ve şunları yazdı;

NEDEN HAYRET EDİYORMUŞUM

Bir kısım insan bir ilahiyatçının nasıl olur da bira içen gençlere hayret ettiğini yazdı. İlginç. Kur'an alkolün her türlüsünü yasaklıyor. İçkinin haram olduğunu bilmeyen yok. Başkasının hayatına karışmadan, müdahale etmeden, hakaret etmeden haram olan bir şeyden rahatsız olduğumuzu söylememiz ne zamandan beri yadırganır oldu!

BUNU YAPMAZSAK YADIRGANMALIYIZ

Bunu yapmazsak yadırganmalıyız. Biz kumardan da, kul hakkını yemekten de, zulmetmekten de, hasetten de, gıybetten de, faizden de, rüşvetten de, başkasının hakkını yemekten de, haksız kazançtan da, şirkten de, namaz kılınmamasından da ve benzeri her haramdan da rahatsız oluruz. Ve bunu ilk kez söylüyor da değiliz.

NE DESEYDİM YANINIZA OTURAYIM MI DESEYDİM

Peki ne bekliyorlardı benden oradan geçerken: Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim? Hiçbir şey demeden ve hatta onları mahcup etmemek için oraya yoğunlaşmadan yanımdaki dostlara bakıp hızlı geçelim dedim. Yolumuza devam ettik.