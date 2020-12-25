Nihat Hatipoğlu, Ebubekir Sifil'i eleştirdi

Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil için "Cenazeleri camilere sokulmasın" ifadesini eleştiren Nihat Hatipoğlu, bu yönde fetva verilmesine karşı çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yaşanan kuraklık için harekete geçerek bakanlık tarafından, 81 ilde yağmur duası yapılması çağrısında bulunmuştu.

Hafta boyunca yağışlı geçen hava durumu sonrası Yılmaz Özdil, yapılan yağmur duasıyla dalga geçti.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil de Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu.

Sifil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." ifadelerini kullanmıştı.

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Prof. Nihat Hatipoğlu, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için "Cenazelerinin camilere sokulmamasına" yönelik ifadesini isim vermeden eleştirdi.

"GÜNAHKARSIN FETVASI VEREREK NE KAZANACAKSINIZ"

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İnsan kazanmalıyız." diyen Hatipoğlu, "Ateist, deist ve daha nice anlayışın, saflarına insan katmaya çalıştığı şu ortamda insanları kutuplaştırarak, Müslüman değilsin diyerek, günahkarsın fetvası vererek ne kazanacağız? Bu sorgulayan ve uzaklaştıran tavrın kime yaradığına baktınız mı? Bu yol ve üslup, tekfir veya tezyif üslubu çıkar yol değil. Zarardır. Gıdım-gıdım yürüdüğümüz, taşı sıkıp su çıkarırcasına kazandığımız bunca insanı başka yerlere savurmanın vebali ağırdır." ifadelerini kullandı.

"FATURA DİNE KESİLİYOR"

Bu gibi çıkışların faturasının İslam dinine kesildiğini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Samimi olan insanımızı biraz daha kenetleyelim diye söylenen sözün, sorumlulukla te'lif edilemeyeceği ve çok zarar vereceği kanaatindeyim. İşin bir diğer sıkıntılı tarafı şudur: Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu ne yazık ki, Kur'an'ın ve dinin değerlendirmesi olarak kabul ediliyor. Fatura dine kesiliyor. Mahcur edilen, uzaklaşılan da maalesef sadece İslam oluyor. Ne adına?"

Yılmaz Özdil yağmur duasıyla dalga geçti VİDEO



