Nihat Hatipoğlu Ensonhaber'e konuştu: Öldürmek için değil ölmemek için silahlarımız olmalı Gazze'de yaşanan katliamla ilgili Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dünyasının artık ortak bir ses çıkarması gerektiğini belirtti. "Türkiye olmasa İslam dünyası tamamen darma duman olacak" diyen Hatipoğlu, savunma sanayisinin önemini vurguladı.

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Özel Haber

Dünya, 41 gündür bir vahşete tanıklık ediyor...

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de soykırım devam ederken, her yeni günde dehşet görüntüler sosyal medyaya düşüyor.

Şu ana kadar 12 bine yakın insanın can verdiği vahşi saldırılarda ölenlerin çoğu ise çocuk.

İnsanlık dramı yaşanıyor

Sağlık sisteminin yerle bir olduğu Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor.

Dünya ve İslam alemi ise bu yaşananlara karşı henüz sesini çıkarmış değil.

Nihat Hatipoğlu'ndan Ensonhaber'e özel açıklamalar

İsrail'in katliamı devam ederken İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ensonhaber'e özel röportaj verdi.

"İslam dünyası beraber hareket etmeli"

İslam aleminin son durumunu ve Türkiye'nin yaşanan drama göstermiş olduğu tepkiyi yorumlayan Hatipoğlu, İslam dünyasının bir ve beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin ve ilmin dinin en önemli hususları olduğunu belirten Hatipoğlu, güçlü olmak için savunma sanayisine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Öldürmek için değil ölmemek için silahlarımız olmalı"

"Silahlarımız olmalı, uçak gemilerimiz olmalı" diyen Hatipoğlu, "Öldürmek için değil ölmemek için." dedi.

"İslam aleminde Müslümanlar yıllarca gereksiz şeylerle meşgul oldular"

Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Faydalı ilim, dinin kaybettiği yitiğidir. Çin’de de ilmi arayın diyor hadiste, bilimsel bütün faaliyetler dinin öngördüğü şeylerdir. Mesela bir yerde hastalık yayılır da doktor oraya yetişmemişse o bölgenin hepsi bundan sorumlu olur. Dinin, ilme ve eğitime verdiği önemi başka bir sistemde görme imkanınız mümkün değildir. İslam aleminde Müslümanlar yıllarca gereksiz şeylerle meşgul oldular. Ülkeler yeni yeni kendilerine gelmeye başladılar ve dünyada sorgulayan ilk ülke Türkiye oldu.

"Şu an kendilerine çelme takmaya çalışan bir ümmet var"

Silah sanayi ile diğer konularda Türkiye sorgulamaya başladı. İslam alemi bugün Gazze’de yaşanan olaylardan sonra hala sorgulayamadı. 33 Arap ülkesinden ateşkes talebi gelecek, 4 ülke ateşkesin karşısında yer aldı. Bunların sorgulanması gerekiyor. Dini sorgulamaya başladılar, dinin ilk emri okudur. İlim öğrenin diyen bir Peygamberimiz var ama şu an kendilerine çelme takmaya çalışan bir ümmet var.

"Türkiye olmasa İslam dünyası tamamen darmaduman olacak"

İyi ki Türkiye var. Bunu çok samimi söylüyorum. Türkiye de olmasa bunlar tamamen darmaduman olacaklar. İmamesi kaybolan tesbih tanesi gibi kaybolup gidecekler. Çok daha ileri gitmemiz gerekiyor. Silahlarımız olmalı, uçak gemilerimiz olmalı ama öldürmek için değil ölmemek için. Gücünüzle, şımarık olan ülkelere karşı bende varım demeniz için güçlü olmalısınız.

"Ben bu günlerde bütün haber sitelerini tebrik ediyorum"

Türkiye’nin çabaları olmasa Avrupa’da sokağa dökülen insanlar olmayacak. Ben bu günlerde bütün haber sitelerini tebrik ediyorum. En azından Gazze’de olanları dünya kamuoyuna sunabilme imkanları yakaladılar, bu çok önemli. Yoksa insanlar İsrail’in uydurduğu hikayelere inanacaktı. Asker sivili öldürmez, çocuğu öldürmez.

"Gelecek yüzyıllarda manzara hep böyle olmayacak, devran dönecek"