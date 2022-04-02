Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, ne mezunu, evli mi? İşte hayatı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı vesilesiyle ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yeniden ekranlara döndü.

Dini günlerde vatandaşların izlemeye alışık olduğu Nihat Hatipoğlu sohbetleri, Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında olacak.

Sohbeti ve cevaplarıyla milyonlar tarafından ilgi gören profesör doktor ilahiyatçıya dair bilgiler de her sene yeniden merak konusu oluyor.

Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? gibi sorular gündemin merak edilen soruları arasında yer aldı. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu ne mezunu, evli mi? İşte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Hatioğlu, hayatının bir kısmını Siirt ve Malatya arasında geçirdi.

1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

ÖĞRETİM HAYATI VE GÖREVLERİ

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.



1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.



Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıl boyunca yayın yapmıştır.



2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu.

2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.



Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir.

NİHAT HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

66 yaşındaki Nihat Hatipoğlu ve Emel Hatipoğlu çiftinin Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu adında 3 oğlu vardır.