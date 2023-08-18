Nihat Hatipoğlu tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" paylaşımı yapıldı.

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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Tansiyon nedeniyle hastanede tedavi altında olan Nihat Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

İlahiyatçı ve İslam alimi olarak tanınan Nihat Hatipoğlu, 24 Haziran 1951 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli medrese ve eğitim kurumlarında öğrenimini sürdürmüş ve İslami ilimlerde derinleşmiştir.

Nihat Hatipoğlu, özellikle televizyon programları ve radyo programlarıyla geniş kitlelere ulaşmış bir alimdir.

Kendisi çeşitli TV kanallarında dini içerikli programlar yapmış, insanların İslam'a ve dini konulara olan ilgisini artırmayı amaçlamıştır.

Bu programlarda İslam'ın temel prensipleri, dini ibadetler, ahlaki değerler ve pek çok konu hakkında bilgi ve öğütler vermiştir.