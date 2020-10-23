Nihat Hatipoğlu'nu gören gençler biralarını sakladı

Nihat Hatipoğlu, alkol kullanan gençlerin yok sayılmamasını, onları kabul edip öyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin bir ilinde gençlerle yaşadığı olayı bugünkü köşesine taşıdı.

Sabah gazetesindeki "Gençleri kim zehirliyor" başlıklı yazısında konuyu anlatan Hatipoğlu, sokaktan geçerken hayretler içerisine girdiğini söyledi.

GENÇ KIZ VE ERKEKLERİN ALKOL ALDIĞI SOKAĞA GİRDİ

Daha sonra o sokakta genç kız ve erkeklerin yoğun olarak gittiği bir yer olduğunu öğrenen Nihat Hatipoğlu, sokakta yürürken 4 genç kızın bira içtiğini gördü.

KIZLAR BİRALARI SAKLADI

Alkol kullanan kızlar, yüzünde maske olmasına rağmen Nihat Hatipoğlu'nu tanıdı ve biraları sakladı.

"HOCAMIZ GELİYOR ÇOCUKLAR"

Hatipoğlu, genç kızların "Hocamız geçiyor çocuklar" dediğini işittiğini yazdı.

"ONLARI YOK SAYMAK YERİNE..."

Nihat Hatipoğlu, gençlerin bu durumuna ilişkin, "Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz." dedi.