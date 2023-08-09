Nijer'deki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye'ye döndü Bölgedeki askeri darbenin ardından hava sahasının kapanmasıyla mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Düzenlenen özel seferlerle vatandaşlar yurda getirildi.

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AA

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbe yaşandı.

Aradan geçen zamana rağmen darbenin yankıları sürüyor.

Bölgede hava sahası kapandığı için dönemeyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Türk vatandaşları özel seferle İstanbul’a geldi

Böylelikle Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle vatandaşlar İstanbul'a geldi.

İstisnai uçuş izniyle başkent Niamey'deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı'ndan havalanan uçak, sabah saat 04.30 sularında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan yolcular uçağın inişinin akabinde terminale alınarak pasaport kontrolünden geçip yurda giriş yaptı.

"Makamlarımızın hepsi çok yardımcı oldular"

Özel seferle dönen Türk vatandaşlarından Oktay Kutlu, bir seneyi aşkın süredir Nijer'de çalıştığını belirterek "Biz normalde 2 gün önce dönecektik Türkiye'ye, şu an orada darbe yapan askerler havaalanını kapattıkları için tekrar 2 gün sonraya uçağı aktardılar. Sağ olsunlar bu esnada da konsolosluğumuz, oradaki ve buradaki makamlarımızın hepsi çok yardımcı oldular, bize bu imkanı sağladılar geldik.” dedi.

"Günün 2-3 saati elektrik var, geri kalanında yok"

Türkiye'ye dönmek için biletlerinin daha önce ertelendiğini belirten yolculardan Tuğyan Işık ise ülkede elektrik kesintisinden kaynaklı bazı sistemsel sorunların yaşandığını ifade ederek "Devletimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz. Muhtemelen özel izinle bu sefer yapılmış. Çünkü biletlerimizi devamlı erteliyorduk. En son özel izinle uçak gelince Orada Nijer, Nijerya'dan elektriği alıyor. Nijerya'da elektriği kesince kendi iç elektrik ihtiyaçları çok kısıtlı. Günün 2-3 saati elektrik var, geri kalanında yok. İnternet ona bağlı, su ona bağlı. Sistemsel çok problemler yaşandı." diye konuştu.