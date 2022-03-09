Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti

Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti

Türkiye'ye çağrıda bulunan Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkelerindeki doğal gaz ve petrol varlıklarının Türk yatırımcılar tarafından değerlendirilmesini istedi.

Afrika'nın kalbi olarak değerlendirilen Nijerya, doğal gaz ve petrol rezervleriyle ön plana çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye ile diplomatik ilişkiler noktasında olumlu bir seyirde olan Nijerya'dan yatırım çağrısı yapıldı.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye davette bulundu.

PETROL KAYNAKLARINA YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPTI

Sylva, ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapılması için Türkiye'ye seslendi.

Petrol Bakanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Danışmanı Horatius Egua'nın yazılı açıklamasına göre, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) Teksas'ta düzenlediği programda, Sylva ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar görüştü.

ENERJİ VE TİCARET ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ VURGUSU

Bakanı Sylva, görüşmede Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirtti.

Sylva, Nijerya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

"DAHA FAZLA YATIRIMLA İLGİLENEN TÜRKİYE'NİN OLASILIKLARINA BAKIYORUZ"

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre, Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak."





FIRSAT VERİLİRSE TÜRKİYE HAZIR

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi.

Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türkiye'nin Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörünün parçası olmasını sağlamak için Sylva'nın desteğini istedi.

Bayraktar, fırsat verildiği takdirde Türkiye'nin Nijerya'daki doğal gaz yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.