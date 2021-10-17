Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu öncesi Nijerya'da “Birlikte daha adil bir Dünya mümkün.” sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor.

Erdoğan ziyaretler kapsamında Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

AFRİKA'DA ERDOĞAN HEYECANI

Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı gezi öncesi Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı yaşanıyor.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' AFİŞLERİ ASILDI

Erdoğan’ın ziyaret edeceği Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bilboardlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’nin fotoğrafları ile “Birlikte daha adil bir Dünya mümkün.” sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.