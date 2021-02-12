Mozart isimli geminin korsan saldırısına uğramasının ardından 19 kişilik mürettebattan kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta korsan saldırısına uğramıştı.

Gemide bulunan 19 mürettebattan 15'i kaçırılırken, Azerbaycan uyruklu bir denizci de katledilmişti.

Türk denizcilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

15 TÜRK DENİZCİ KURTARILDI

28 Ocak'ta korsanlarla kurulan irtibatın ardından Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci, sağ salim teslim alındı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZ HER SÜREÇTEN HABERDAR

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Türk denizcinin kurtarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her andan haberi olduğunu belirtti.

Sürecin gizlilikle yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, o bölgede seyreden gemilerin ilave güvenlik tedbirleri alması gerektiğine dair uyarılarda da bulundu.

Nijerya'da kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı VİDEO

MİT İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Çavuşoğlu, "MİT Başkanı Hakan Bey de bu süreçte muahataplarıyla çok yakın bir diyalog içerisinde oldular. Bundan sonra da bu olayların yaşanmaması için istihbarat boyutunda çalışmalar yapılacak. Bu olayların tekrar yaşanmaması için Türkiye olarak gerekli desteği vereceğiz.

DENİZCİLER ANKARA'YA GETİRİLECEK

Ailelerle de temastaydık. Hızlı bir şekilde bilgi verildi ve tabiki aileleri tekrar arayacağız. Denizcilerin sağ salim Ankara'ya getirilmesi için de çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞİRKET, DENİZCİLERİN AİLELERİYLE TEMASTA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şirket'in Hamburg ofisinden yapılan açıklamada da tüm personelin aileleriyle temas halinde olduğu ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.

Mozart adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."