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- Nijerya'da kaçırılan 3 Türk denizci İstanbul'da
Nijerya'da kaçırılan 3 Türk denizci İstanbul'da
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi.
- AA
- 30.01.2021 - 03:49
- Güncelleme : 30.01.2021 - 04:31
Geçen hafta cumartesi günü, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde bulunan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisi, Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğramıştı.
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i, korsanlar tarafından kaçırılmış ve 1 kişi de hayatını kaybetmişti.
3 TÜRK DENİZCİ İSTANBUL'DA
Kaçırılan geminin işletmecisiyle irtibata geçen korsanlar, mürettebatın durumunun iyi olduğunu söylemişti.
Saldırıya uğrayan Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi.