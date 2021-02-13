Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
333.401
-0.84%
EXEN Coin
17.74
-4.87%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

    Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sının, Türkiye Abuja Büyükelçiliği'ne götürüldüğü belirtildi.
    • AA
    • 13.02.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

    Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta korsan saldırısına uğramıştı.

    Gemide bulunan 19 mürettebattan 15'i kaçırılırken, Azerbaycan uyruklu bir denizci de katledilmiş, dün Türk denizcilerin kurtarıldığı belirtilmişti.

    6 GEMİCİ ABUJA'DA

    Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

    Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #1

    "ÜZÜCÜ GÜNLER YAŞADIK"

    Büyükelçi Ulueren, yaptığı açıklamada, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık." ifadesini kullandı.

    Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #2

    "EN YAKIN ZAMANDA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"

    Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #3

    KALAN 9 GEMİCİ AKŞAM GELECEK

    Türk gemiciler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken, kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.

    Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde VİDEO

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #4

    MOZART GEMİSİ'NE KORSAN SALDIRISI

    Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

    Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

    Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

    Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #5

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #6

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #7

    Nijerya da kaçırılan denizcilerin 6 sı Abuja Büyükelçiliği nde #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir