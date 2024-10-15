Nijerya'da şebeke arızası: Ülke çapında elektrik kesintileri oldu

AA & Ensonhaber

Nijerya Elektrik İletim Şirketi'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin, şebekede meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı duyuruldu. Arızanın nedenine dair detay verilmezken, kesintinin üzerinden 3 saatten fazla süre geçmesine rağmen arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SIK SIK ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Nijerya'da sık sık yaşanan bu tür elektrik sorunları, ekonomik faaliyetleri aksatırken, özellikle kritik sektörlerde büyük aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla yaşanan kesintiler nedeniyle halkın önemli bir kısmı enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılamak zorunda kalıyor.