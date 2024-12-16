Nijerya'da yolcu teknesi battı: 20 kişi hayatını kaybetti

AA
Nijerya'da Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını belirtti.
20 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Anene, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Anene, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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