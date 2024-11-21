Nijerya'ya 2 T-129 ATAK helikopterleri teslim edildi

Haber Merkezi

Yerli ve milli savunma araçları, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Son 20 yılda savunma sanayiinde atılan adımlar, meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Bu alanda özellikle hava araçları adeta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdi.

İnsansız hava araçlarının yanında klasik hava savunma araçları da ihracat kalemine ekleniyor.

T-129 ATAK DÜNYANIN GÖZDESİ

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin AŞ (TUSAŞ) ürettiği T-129 ATAK helikopteri de dünyada adından söz ettiriyor.

T-129 ATAK için sıraya giren ülkelerden biri olan Nijerya ile yapılan anlaşmalar kapsamında teslimatlar sürüyor.

2 T-129 ATAK DAHA TESLİM EDİLDİ

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne 2 T-129 ATAK helikopterleri teslim edildi.

Böylece Nijerya'ya teslim edilen araç sayısı 4'e çıktı.

Teslimat töreninden fotoğraflar paylaşılırken, Nijerya ile 2 milyar doların üzerinde bir anlaşma yapılması bekleniyor.