Nikaragua hükümeti İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu

İHA

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken, Tel Aviv yönetimine bir tepki de Orta Amerika ülkesi Nikaragua’dan geldi.

Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, “faşist ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü acımasız soykırıma" tepki olarak İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiği bildirildi. Orta Doğu’daki gerilimden endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, çatışmaların "Lübnan'a kadar uzandığı ve Suriye, Yemen ve İran'ı da ciddi şekilde tehdit ettiği" vurgulandı.

KONGRE KARAR ALMIŞTI

Nikaragua Kongresi dün İran'ın müttefiki olarak bilinen Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimini Gazze saldırılarının 1. yıldönümünde İsrail ile bağlarını kesmeye çağıran bir karar almıştı.