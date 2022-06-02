İlk iki doğumu travmatik geçen anne, üçüncü bebeğini doğurmak için okyanusu seçti. Dalgaların arasında bebeği doğuran anne, hazırlık aşamasını paylaştı.

Pasifik Okyanusu'nda sıra dışı bir doğum gerçekleşti.

Nikaragua'nın Playa Majagual sahiline giden Josy Peukert (37) ve Benni Cornelius (42) çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almayı hedefledi.

İlk iki doğumu travmatik geçen ve tıbbi destek almayı reddeden kadın, sahilde doğurmak için hazırlık yaptı.

Bebeği okyanusta doğdu

Üçüncü çocuğunun doğumu için tamamen doğal yolları tercih eden Peukert, kasılmalarıyla aynı ritimde vuran dalgaları videoya aldı.

Bir süre ardından bebeğini kucağına alan anne, bu anlarını sosyal medyada paylaştı.

"Pürüzsüz akış beni iyi hissettirdi"

İlk doğumunu bir hastanede ikincisi ise ebeyle birlikte evde yaptığını ifade eden Peukert, "Dalgaların kasılmalarla aynı ritmi vardı, bu pürüzsüz akış beni gerçekten iyi hissettirdi."

Nikaragualı kadın, Pasifik Okyanusu'nda doğum yaptı ViDEO







"Bebeği bagaj terazileriyle tarttık"

O akşamın ilerleyen saatlerinde Bodhi'yi bagaj terazileriyle tarttık, 3.5kg olarak ölçtük. İlk doğumum bir klinikte travmatikti ve ikinci doğumum evde doğumdu ama üçüncü doğumda evimde bir ebe bile çok fazlaydı. Bu sefer hiçbir doktor randevum, taramam ya da dış etkim olmadı." ifadelerini kullandı.