Nikol Paşinyan Ağrı Dağı semboline tepki gösterdi: Bunun şu anki Ermenistan ile hiçbir ilgisi yok Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, devlet sembollerinde Ağrı Dağı semboline tepki göstererek, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor." dedi.

ensonhaber.com

Ermenistan Devlet Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile girdiği diyaloga girdi.

Bu sırada devlet armasında bulunan Ağrı Dağı sembolüne parlamentoda tepki gösterdi.

Paşinyan, "Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var?" ifadesini kullandı.

"Bizi yok edin" anlamına geliyor

Paşinyan, devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu söyledi.

Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısı yaratacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor." dedi.

Milletini en çok seven kişi olduğunu ifade etti

1991 yılında yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını kaydeden Paşinyan, ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu vurgulayarak, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.