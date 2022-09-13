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    Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'la başlayan çatışmalarda 49 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 10:39
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    Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'la başlayan çatışmalarda 49 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

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