- Haberler
- Gündem Haberleri
- Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'la başlayan çatışmalarda 49 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 13.09.2022 - 10:39
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan'la başlayan çatışmalarda 49 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ayrıntılar gelecek...