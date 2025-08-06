Nikol Paşinyan'ın eşi: Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını okuyacağım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, okuduğu ve okuyacağı kitaplar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hakobyan, Mel Robbins'in 'The Let Them Theory' (Bırak Gitsinler Teorisi) adlı kitabını bitirdiğini belirterek son 2-3 yıl içerisinde siyasetçilerin ya da siyaset çevresinden yazarların birçok kitabını okuduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN'IN KİTABINI OKUYACAĞIM"

Şu anda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'The Governance of China' (Çin'in Yönetimi) adlı kitabını okumaya başladığını belirten Hakobyan, bir sonraki okuyacağı kitabın ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı olacağını açıkladı.

Hakobyan, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Revolution' (Devrim), eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'Common Ground' (Ortak Zemin), eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın 'Becoming' gibi siyasi çevrelerce kaleme alınan kitaplarını okuduğunu açıkladı.