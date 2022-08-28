Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi, sokak köpeklerini toplamak yerine sürücülere uyarıda bulunmakla yetindi.

Son yıllarda birçok vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırıları veya teşebbüsleri nedeniyle yaralanıyor ya da öldürülüyor.

Özellikle yola fırlayan başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yapanların sayısı bir hayli fazla.

Hal böyle olunca ortaya çıkan kazalar sonucu vatandaşların ölümü ya da en iyi şekilde yaralanmalarıyla sonuçlanıyor.

Sokak köpeklerine çarpmamak için kaza yapan sürücülerin sayısı bir hayli arttı

Başıboş sokak köpeklerinin açtığı sorunlardan bir tanesi olan bu duruma henüz bir çözüm bulanabilmiş değil.

Belediyeler sokakta tehlike saçan ve insanların ölümüne sebep olan köpekleri toplamazken, kendilerine tepki gösteren hayvan lobilerinden de çekiniyor.

Hal böyle olunca vatandaşlar mağdur oluyor ve sorun giderek katlanıyor.

Nilüfer Belediyesi'nden başıboş köpeklere yönelik paylaşım ViDEO

Nilüfer Belediyesi sorumluluğu sürücülere attı

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi de bu sorunu çözmek yerine başıboş köpekleri koruyacak bir uyarıya imza attı.

Belediyenin sosyal medya hesabından 'Can dostları için frenle' başlığıyla bir paylaşım yapıldı.

"Biz onları görmüyor, frene basmıyoruz diye yollarda her yıl binlerce hayvan ölüyor." notuyla yapılan paylaşım çok sayıda tepkiyle karşılaştı.