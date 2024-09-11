Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar, geçen hafta uyandırılmıştı.
Yaşanan sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorlar, Muhtar'ı yeniden entübe etmişti.
SON DURUMUNU NİLÜFER AÇIKLADI
Tedavisi süren Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı Nilüfer Yumlu, geçen ay evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı.
Kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"OTURUP SOHBET ETTİK"
2. Sayfa'nın aktardığına göre Nilüfer, şunları söyledi:
"Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum."
DENİZ UĞUR İLE İLGİLİ KONUŞMADI
Son olarak Reha Muhtar hastanede tedavi görürken eski eşi Deniz Uğur da oğlunun Nilüfer tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi olmasıyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Nilüfer, "Reha Muhtar'ın bu süreçle ilgili bilgisi yok." diyerek uzaklaştı.
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