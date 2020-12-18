Nimet Abla kimdir? Nimet Abla piyango biletleri neden meşhur? Nimet Abla biletleri hikayesi..

Her yıl yeni yıla yaklaşılan günlerde Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluyor. Peki Nimet Abla'nın biletleri gerçekten uğurlu mu,ikramiye çıkıyor mu? İşte Nimet Abla'nın bilet hikayesi..

Nimet Abla kimdir, neden uğurlu? sorusu yılbaşında yapılacak olan büyük ikramiye çekilişine sayılı günler internette araştırılan konular arasına girdi. Yılbaşı bileti almak isteyen vatandaşların kuyruk oluşturduğu Nimet Abla gişelerinin sırrı da her yılbaşında gündeme geliyor.

Nimet Abla'nın uğuru nereden geliyor, gerçekten büyük ikramiye bileti o gişelerden mi çıkıyor sorusu akıllara takılıyor. Şansını artırmak isteyen vatandaşlar da kuyruklarda uzun zaman geçiriyor.

Peki, ama Nimet abla kimdir? İşte Nimet Abla milli piyango biletlerinin meşhur olma hikayesi..

NİMET ABLA KİMDİR?

Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul’ da dünyaya geldi. Asıl adı Melek Nimet Özden'dir.

Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atıldı.

EŞİ VERESİYE BİLET DAĞITINCA DÜKKANI DEVRALDI

Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıttı. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğradı ve kapanma noktasını getirdi.

Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yaptı.

NİMET ABLA BİLETLERİ NEDEN MEŞHUR? İŞTE HİKAYESİ..

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi.

Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar‘ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşındı.

İLK TÜRK İŞ KADINLARINDAN

Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı. İnançlarına bağlı olan Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuştur.

NİMET ABLA CAMİİ'Nİ YAPTIRDI

1963 yılının Ağustos ayında Esentepe ‘ de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı. İç tasarımı 1980 yılında tamamlanmıştır.

Bu camiye bir gelir kaynağı elde etmesi için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışladı.

FELÇ GEÇİRDİ

Yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla felç geçirdikten sonra dükkanından ayrı kaldı. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında vefat ettiğinde İstanbul ünlü simalarından birini daha kaybetmiş oldu.

UĞURU HALA DEVAM EDİYOR

Nimet Abla hayatını kaybetmiş olsa da onun uğurlu elinin hala Bahçekapı Eminönü Meydanı, Bakırköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesindeki gişelerinde umut dağıtmaya devam ettiğine inanılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE HİÇ ONA ÇIKMADI

Nimet Abla'nın da kendisi de büyük çekilişlerde 100 tane aldığı ama kendisine hiç ikramiye çıkmadığı biliniyor.