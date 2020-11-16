Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal nereli ve kaç yaşında? Niran Ünsal’ın hayatı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Niran Ünsal birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. İşte Niran Ünsal hakkında detaylar...

Müzik hayatına küçük yaşlarda adım atan ve isminden söz ettirmeyi başaran popçu Niran Ünsal, son şarkısı "Yalan" ile sevenleriyle buluşuyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın programına şarkılarıyla renk katan Niran Ünsal, sonrasında merak edilmeye başlandı.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Fatma Uludan Canevi, ya da tanınan adıyla Niran Ünsal, 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu.

Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Niran Ünsal daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı.

Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

NİRAN ÜNSAL MÜZİK HAYATI

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

Yarışmadaki başarısının ardından müzik birikiminin yeterli olmadığını düşünerek, müzik dünyasının usta isimleriyle sahne çalışmaları yaptı, beste denemelerine başladı.

Sekiz aylık bir çalışmanın ardından 1996 yılının 13 Ağustos günü ilk albümünü çıkardı. Haktan adını taşıyan albüm, boğazda yat turuyla başlayıp Ortaköy meydanında halka ücretsiz verilen konserle biten, yaş gününün de kutlandığı bir kokteyle tanıtıldı. On iki şarkının yer aldığı albümün müzik yönetmenliğini Garo Mafyan ve Selim Çaldıran yaptı.

Albümle aynı adı taşıyan "Haktan", çıkış parçası oldu ve video klibi Deniz Akel tarafından çekildi. Diğer parçaların söz ve müziği Seda Akay, Garo Mafyan, Seda Akay, Selim Çaldıran ve Tamer Özkan imzasını taşıdı.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden Suat Sayın'ın bestelediği klasik bir parça olan "İntizar"ı da seslendirdi. "Haktan"ın sonraki klipleri ise sırasıyla "Aşka Davet" ve "Beyaz Sevda" adlı şarkılara çekildi.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı.

İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu.

"Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu.

Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı.

Zerrin Özer in 1996 da seslendirdiği "Deli Yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır.

Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın,müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.

NİRAN ÜNSAL EVLİLİKLERİ

1.evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.

2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.

3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.

4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.

5.evliliği : 14 Şubat 2010'da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. Mart 2014 de Riva adında bir erkek çocukları olacak.