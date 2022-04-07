Nisa bebekle ilgili hastaneden açıklama: Beyin ölümü tespit edilmedi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimliği, Nisa Mihriman bebeğin sağlık durumuyla ilgili son verileri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde annesi tarafından ölüme terk edilen Nisa bebek, ihbar üzerine giden Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz'ın süt annelik yapmasıyla gönüllere kazınmıştı.

Nisa Mihriban adı verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmüş, rahatsızlanınca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Nisan bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği duyurulmuştu ancak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi Başhekimliği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda son durumun netleşmediği bilgisi verilmişti.

Hastaneden son açıklama: Beyin ölümü tespit edilmedi

Hastaneden yapılan son açıklamada Nisa bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyo sonrası beyin ölümü tespit edilmediği bildirildi.

"Tedavisi sürüyor"

Genel durumu ciddiliğini korurken, Nisa bebeğin tedavisine devam ediliyor.

Bakan Koca: Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından Nisa bebeğin durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." dedi.