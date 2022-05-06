Nisanda 94 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında 94 teröristin öldürüldüğünü ve bunlardan 1'inin turuncu listede aranan sözde üst düzey terörist olduğunu bildirdi.

2022 nisan ayında terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapıldı…

94 terörist öldürüldü

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bu operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkari sözde bölge sorumlusu Reber kod adlı Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 63'ünün PKK/KCK, 31'inin ise DEAŞ mensubu olduğunu belirtti.

138 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, nisan ayında yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 138 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini de dile getirdi.

“5 milyon 500 bin yabancının tamamı sığınmacı değildir”

Türkiye’de bulunan sığınmacılara yönelik de konuşan Çataklı, “Türkiye’de bulunan 5 milyon 500 bin yabancının tamamı sığınmacı değildir. Suriye iç savaşı nedeniyle ülkemize sığınmış olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686’dır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır. Yani Türkiye’de bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret yoktur. 320 bin 7 uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürümekte olan yabancı bulunmaktadır.

“1 milyon 463 bin 272 göçmen ülkemizden ayrılmıştır”

İki rakamı topladığımızda, yani geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ve uluslararası koruma kapsamında işlemleri yürüyenleri topladığımızda sayı 4 milyon 82 bin 693 eder ve toplam sığınmacı sayısına ulaşırız. Geriye kalanlar ülkemizde ikamet izni bulunan düzenli göçmenlerdir. 2016 yılından bu yana toplam olarak 1 milyon 463 bin 272 düzensiz göçmen ve sığınmacı ülkemizden ayrılmıştır.” dedi.