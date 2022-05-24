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    Nisanda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre taşıt kaydı arttı

    Nisan ayında geçtiğimiz aylara göre 118 bin 974 adetle daha fazla taşıt kaydı yaptırılırken, bu sayı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre de daha yüksek kaydedildi.
    • 24.05.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:34
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    Nisanda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre taşıt kaydı arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini sundu.

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisan ayında yapılan taşıt kayıtları, 2022'nin ilk aylarından daha yüksek kaydedildi.

    Nisan ayında 118 bin 974 taşıtın trafik kaydı yapılarak, bu yıl ilk kez bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslamada artış gözlemlendi.

    Taşıt kayıt oranları

    Taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Nisanda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre taşıt kaydı arttı #1Bir önceki aya göre yüzde 21,4 artış yaşandı

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21,4 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre motosiklette yüzde 73,4, traktörde yüzde 13,2, otomobilde yüzde 4,1, otobüste yüzde 3, kamyonette yüzde 2 artarken minibüste yüzde 32 ve kamyonda yüzde 11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.

    Kayıtlı taşıt sayısı 25 milyon 549 bin 663

    Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663 oldu. Taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 882 bin 587 adet otomobilin yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,6'sı LPG, yüzde 26'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.

    Nisanda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre taşıt kaydı arttı #2

    En fazla bin 300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

    Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde 34,3'ü 1300 ve altı, yüzde 27,2'si 1401- 1500, yüzde 22,6'sı 1301-1400, yüzde 7,5'i 1501-1600, yüzde 6,6'sı 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Kaydı yapılan otomobillerin 72 bin 54'ü beyaz renkli.

    Trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde 40,5'i beyaz, yüzde 28,1'i gri, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7'si siyah, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli olarak belirtildi.


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