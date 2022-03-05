Nişanlısını kurtarmak için Ukrayna'ya gitti

İstanbul'dan Rusya’nın saldırıları sonrası mahsur kalan Ukraynalı nişanlısının yanına giden Hüseyin Özyıldırım, dönüş yolunda.

İstanbul'da yaşayan Hüseyin Özyıldırım, Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’da mahsur kalan nişanlısını kurtarmak için Lviv’e gitti.

Nişanlısıyla beraber dönüş yapan Hüseyin Özyıldırım, 5 günlük zorlu yolculuğu anlattı.

"BİR GECE SINIRDA KALDIM"

78 saat boyunca yolculuk yaptığını söyleyen Özyıldırım, "Nişanlım Harkov’dan, Lviv’e geçti. Bende İstanbul’dan Çernivtsi’e oradan Lviv’e gittim ve nişanlımı aldım geri geldim. O Harkov’dan Lviv’e trenle gitti. Ben uçakla Romanya’ya gittim. Oradan Ukrayna sınırına geldim. Geceyi sınırda geçirdim. Sabah Çernivtsi’ya gittim.

"LVİV'DE BULUŞTUK"

Oradan daha sonra Lviv’e trenle gittim. Lviv’den nişanlımı aldım. Ukrayna devletinin ayarladığı ücretsiz trenle tekrar Çernivtsi’ya geldim. Otobüsle oradan yola çıktık, 23 saattir yoldayız" dedi.

Nişanlısını kurtarmak için savaş bölgesine gitti