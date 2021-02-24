Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un kaçırılma davasında karar açıklandı

Ghosn'un kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan hava yolu şirketi yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Aralık 2019'da Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin devam eden davada karar açıklandı.

2 KİŞİYE 4 YIL HAPİS

Ghosn'un kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan hava yolu şirketi yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza alan pilotlardan Noyan Pasin, karara tepki gösterdi.

Pasin, "O kadar çalışan, gümrükçü, polis şüphelenmedi ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Şüphelenmediğimiz için ceza aldık." dedi.

"TEMYİZ EDECEĞİZ"

Somut bir delil olmadan karar verildiğini iddia eden Pasin, "Sadece 'nasıl şüphe duymazsın' deniliyor. İstanbul'a indiğimizde de o kadar çalışan, gümrükçüler, polisler, yer görevlileri hiç kimse şüphelenmedi ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Biz şüphelenmediğimiz için ceza aldık. Temyiz edeceğiz." dedi.

Noyan Pasin'in avukatı Erem Yücel ise, mahkemenin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan karar verdiğini söyleyerek "Biz verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeleri açıklanmadı cezanın, gerekçesi açıklandığında istinaf yapacağız. İnfazı çıkmaz cezanın yatarı kalmadı." ifadelerini kullandı.