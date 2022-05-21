Türkiye'nin üçüncü en büyük asma köprüsü olan Nissibi Köprüsü, bölge halkı için büyük avantaj sağlıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulu Nissibi Köprüsü'yle ilgili verileri paylaştı.

4 milyonu aşkın araç köprüyü kullandı

"Doğunun Boğaz Köprüsü" olarak tanımlanan köprüden 2015 yılında 177 bin 184 adet, 2016 yılında 379 bin 965 adet, 2017 yılında 547 bin 500 adet, 2018 yılında 664 bin 300 adet, 2019 yılında 667 bin 950 adet, 2020 yılında 630 bin 720 adet, 2021 yılında 670 bin 16 adet olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 737 bin 635 adet araç geçişi oldu. 2022 yılı Mayıs ayına kadar olan veriler ile geçiş yapan araç sayısının da 4 milyonu geçtiği belirtiliyor.

Öte yandan memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı, yıllarca süren tehlikeli feribot yolculuğunun son bulduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Nissibi Köprüsü’nden 7 yılda 4 milyondan fazla araç geçti

Zaman ve yakıt tasarrufu

Şanlıurfa Siverek-Adıyaman Gerger arasında Türk mühendis ve mimarların projesiyle 'gergin eğik kablo askılı köprü' tipinde yapılan Nissibi Köprüsü, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamasının yanı sıra bölge halkına büyük kolaylık sağladı. Daha önce feribotlar ile karşıya geçmek için saatlerce bekleyen araç ve yayalar, şimdi dakikalar içerisinde köprüden karşıya geçebiliyor.

Ayrıca Nissibi Köprüsü, yıllık emisyon salınımı 11 bin 616 ton azalttığı için de çevre dostu olarak biliniyor.

İHA'nın haberine göre bölgedeki yüksek sismik hareketlerden dolayı, köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli mesnetlerle (LRP) desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Köprü ile Diyarbakır-Adıyaman karayolu 42 kilometre kısaldı.