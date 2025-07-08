Niyazi Nefi Kara hakkında tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında süreç işliyor...

Bu kapsamda, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

33 GÖZALTI

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, kısa süre sonra tutuklandı.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Savcılık, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talep etti.

1 TUTUKLAMA DAHA

Edinilen yeni bilgilerde, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in tutuklandığı bildirildi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.