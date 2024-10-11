Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

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2024 Nobel Barış Ödülü'nün kime verildiği açıklandı.

Ödül, nükleer silahsızlanmayla ilgili çalışmaları için Japon Nihon Hidankyo organizasyonuna takdim edildi.

NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasından kurtulanların taban hareketi olan ve Hibakusha olarak da bilinen Nihon Hidankyo ödülü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hibakusha, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koyduğu için Barış Ödülü'ne layık görülmüştür.”

BU YILIN DİĞER KAZANANLARI

Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada ikisi ABD'li, biri İngiliz üç bilim insanının proteinlerin yapıları üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri duyuruldu.

Nobel Fizik Ödülü yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenimi alanındaki çalışmalarıyla ABD'li John Hopfield ve Kanadalı Geoffrey Hinton'ın oldu.

ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun da "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" alanındaki çalışmalarından dolayı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. Nobel Edebiyat Ödülü ise Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ DE VAR

Han, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Güney Koreli oldu. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi 14 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Norveç'in başkenti Oslo'da takdim edilecek Nobel Barış Ödülü dışındaki ödüller, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek törenlerle bu yılki sahiplerine verilecek.

Ödül kazananlara ayrıca 11 milyon İsveç Kronu (Yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülü verilecek.