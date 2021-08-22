Evlat nöbetinin 720’nci gününde baba Şevket Bingöl oğluna teslim ol çağrısı yaptı. Bingöl, HDP’nin Kürt değil, Kandil partisi olduğunu belirtti.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 yılında HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbeti, 720’nci gününde de kararlılıkla devam etti.

Evlatları için mücadele eden aileler, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Nöbet çadırında bekleyişini sürdüren baba Şevket Bingöl’ün oğlu Tuncay (20), 2014 yılında İstanbul Arnavutköy’deki evinden bana iş buldular diyerek çıktı.

O gün bugündür oğlundan haber alamayan baba, oğluna teslim ol çağrısında bulundu.

“HDP, PKK’NIN SOL KOLUDUR”

Baba Şevket Bingöl, HDP’nin Kandil'in partisi olduğunu ve Kürtleri hiçbir zaman savunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2019’dan beri maalesef HDP’nin kapısında bekliyorum, bu çocukları dağa götüren HDP’dir. Bugün HDP olmasaydı, PKK olmazdı. HDP, PKK’nın sol koludur.





“8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP DAĞDA ÖLÜME TERK EDİYORLAR”

Bugün birlik ve berberlik kardeşlik günüdür. Herkes gelip bize destek versin, bugün bizim çocuklarımızı götüren parti yarın onlarınkini de götürür. 8 yaşındaki çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar.

Nöbet çadırındaki babadan HDP’ye: Kürtün değil, Kandil’in partisisin VİDEO



“BİR DE ÇIKIP DİYOR Kİ KÜRT PARTİSİYİZ”

HDP’nin Kürtlere yaptığı zulmü dünyada kimse kimseye yapmadı. Bugün çıkıp diyor ki ‘Kürt partisiyiz’ hangi Kürtün partisi. Kandil partisisin, Kürtü hiçbir zaman savunmadın, koltuk ve para sevdası yaptın.





“TÜRK POLİSİ GÖRÜRSEN TESLİM OL”

Oğlum bizi duyuyorsan kaç nerede Türk polisi görürsen teslim ol. Burada ceza yok, işkence yok, bu şefkatli kollara kaçın, 32 arkadaşınız teslim oldu ailelerine kavuştu. Biz 2 yıldır burada bekliyoruz HDP gelip açıklama yapmadı, bunlara sakın inanmayın ve güvenmeyin.”