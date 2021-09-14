Nöbet çadırından oğluna seslendi: Gelirsen hakkım helal, gelmezsen etmiyorum

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 744’üncü gününe girdi. Yusuf Erdinç oğluna seslenerek, "Gelirsen hakkım helal, gelmezsen helal etmiyorum” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelen aileler, eylemlerinin 744’üncü gününde de nöbet çadırını terk etmedi.

HDP binası önündeki umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelerden, İstanbul’da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mikail için Van’ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf Erdinç, oğluna seslendi.

“KİME GÜVENİP GİDİP AMERİKA’YA ASKERLİK YAPIYORSUN”

Oğlu gelmediği sürece eylemine son vermeyeceğini belirten Erdinç, oğluna ‘teslim ol' çağrısı yaparak şu sözleri kaydetti:

“Oğlum için buraya geldim, 2 yıldır buradayım. Çadırı bırakmayacağım, tek çocuk dağda kalsa da eylemi bırakıp gitmeyeceğim, söz veriyorum. Oğlumu HDP kaçırdı, getirip bana versin. Oğlum sen okumuş bir adamsın, cahil değilsin sen kime güvenerek gidip Amerika’ya askerlik yapıyorsun.





“KENDİ BAYRAĞIN ALTINDA NÖBET TUTMUYORSUN, AMERİKA’YA UŞAKLIK YAPIYORSUN”

Burası Türkiye Cumhuriyeti, sen kendi devletin, bayrağın altında nöbet tutmuyorsun gidip Amerika’ya uşaklık yapıyorsun. Ben Kürt'üm, inkar etmiyorum ama Amerika’nın da Kürt’ü değilim. İsrail’in uşağı değilim, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt’üyüm. Sen gelene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Eğer gelirsen hakkım helal, gelmezsen helal etmiyorum.”