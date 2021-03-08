Normalleşme denetimlerinde 3 bin 351 işletme hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi.

Türkiye geçtiğimiz hafta itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçti.

Bu kapsamda salgına karşı alınan tedbirlerde birçok gevşeme adımı atıldı.

Bunlardan bazıları sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlenmesi ve uzun süredir kapalı olan işletmelerin tekrar açılması oldu.

Nırmalleşme adımlarıyla birlikte yeni denetim modeli de hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, dinamik denetim modeline geçildiğini açıkladı.

3 BİN 351 İŞLETMEYE İŞLEM UYGULANDI

Yeni model çerçevesinde 6 Mart'ta 120 bine yakın personelle ülke çapında denetim yapıldı.

Bakanlık, 119 bin 610 personelle yapılan denetimlerde, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yerinin kontrol edildiğini, 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildiğini ve 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında da idari işlem uygulandığını açıkladı.