Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme takvimi süreci ve planı..

Normalleşme ne zaman başlıyor? 2021 Normalleşme takvimi süreci ve planı..

17 Şubat 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündeme geldi.

Türkiye, 2020 yılının Mart ayından beri Koronavirüs salgını ile mücadelesine devam ediyor.

Dünyanın düzeninin değiştiği bu dönemde, eğitim öğretim ve çalışma hayatının uzaktan yürütülmesi kararı alınmıştı. Kalabalığın önlenmesi ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla da hafta sonu yasakları getirilmişti.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merakla beklediği yeni kararları açıkladı ve "Salgının seyrine göre normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

Bunun üzerine normal hayatlarına dönmek için gün sayan milyonlarca vatandaş, ‘Normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak?’ sorularına cevap aramaya başladı.

Peki, Normalleşme ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

İşte, 2021 Normalleşme takvimi süreci ve planı..

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan, normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.'' dedi.

2021 NORMALLEŞME TAKVİMİ SÜRECİ PLAN ADIMLARI

Başkan Erdoğan, Covid-19 salgınının seyrine göre, tedbirleri de göz önünde bulunduracak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını söyledi.

Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğinin altını çizerek aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade etti.

KAFE - RESTORAN - KIRAATHANE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirtti ve "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini aktardı.

HAFTA SONU YASAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasaklarının kaldırılmasına ilişkin olarak ''Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm vatandaşlardan yürütülen çalışmalara destek olmalarını talep etti.