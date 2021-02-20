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Normalleşme ne zaman başlıyor? Fahrettin Koca tarih verdi..

Normalleşme ne zaman başlıyor? Fahrettin Koca tarih verdi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Bunun üzerine ''Normalleşme ne zaman başlıyor?'' sorusu gündeme geldi.