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- Normalleşme ne zaman başlıyor? Fahrettin Koca tarih verdi..
Normalleşme ne zaman başlıyor? Fahrettin Koca tarih verdi..
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 13:54
- Güncelleme : 20.02.2021 - 13:58
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirlerin ne zaman biteceği konusu, uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, normalleşme sürecine ilişkin son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için araştırmalar gerçekleştiriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci ile ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda normalleşme sürecinin başlayacağı tarihi açıkladı.
Peki, Normalleşme ne zaman başlıyor? Fahrettin Koca tarih verdi..
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme sürecine illerin vaka durumuna göre karar verileceğini duyurmuştu.
Normalleşme sürecinin tarihine ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
1 Mart'tan itibaren süreci başlatacaklarını dile getiren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak.'' ifadelerini kullandı.