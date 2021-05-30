Normalleşme süreci için geri sayım başladı

Normalleşme süreci için geri sayım başladı

Açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde. Yeni döneme ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kademeli normalleşme süreci sona erdi.

Gözler, yeni yol haritasının belirleneceği kabine toplantısına çevrildi.

Toplantıda, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

MASKE ZORUNLULUĞU, KAFE VE RESTORANLAR..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda; kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular gündeme getirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu.

Bakan Koca, yeni kısıtlama haritasını Kabine Toplantısı'nda aktaracak.

Bilim Kurulu'nun hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı önerisi, kabine üyeleri tarafından ele alınacak.

Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.