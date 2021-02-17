Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların illerdeki vaka sayılarına göre kaldırılacağını açıkladı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı başlatılan mücadele kapsamında birçok kısıtlama kararı aldı ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçti.

Uzun süredir devam eden kısıtlama kararlarıyla ilgili 'esneme' konusunda verilecek yeni bir karar bekleniyordu.

Konuyla ilgili net açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

ERDOĞAN NORMALLEŞME TARİHİNİ AÇIKLADI

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, mart ayının başından itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İLLER SINIFLANDIRILACAK

Buna göre illerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız.

Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

KAFE, RESTORAN, KIRAATHANE...

İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır"

Normalleşme süreci mart ayında başlıyor VİDEO