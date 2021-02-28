Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?

Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?

1 Mart’ta başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Normalleşmeye en yakın iller araştırma konusu oldu. Peki, Normalleşmeye en yakın iller hangileri?

Türkiye, 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrılmıştı.

Milyonlarca vatandaş, 1 Mart'ın gelip çatmasıyla hangi illerde kısıtlamaların kaldırılacağını araştırmaya başladı. ''Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?'' sorularının cevabı merak konusu oldu.

Peki, Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek? İşte, 1 Mart'ta normalleşecek iller listesi

NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında olan orta ve düşük risk grubundaki 30 il normalleşmeye yakın görülüyor.

NORMALLEŞME İÇİN RENK KODLARI

Risk kategorilerinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısısıyla birlikte aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

15-21 Şubat aralığını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunuyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (100 binde 10’un altında): Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

ORTA RİSKLİ İLLER (100 binde 11-35 arası vaka olan iller ): Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.