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- Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?
Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 10:37
- Güncelleme : 28.02.2021 - 10:47
Türkiye, 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrılmıştı.
Milyonlarca vatandaş, 1 Mart'ın gelip çatmasıyla hangi illerde kısıtlamaların kaldırılacağını araştırmaya başladı. ''Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek?'' sorularının cevabı merak konusu oldu.
Peki, Normalleşmeye en yakın iller hangileri? Hangi iller normalleşecek? İşte, 1 Mart'ta normalleşecek iller listesi
NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında olan orta ve düşük risk grubundaki 30 il normalleşmeye yakın görülüyor.
NORMALLEŞME İÇİN RENK KODLARI
Risk kategorilerinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısısıyla birlikte aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
15-21 Şubat aralığını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunuyor.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (100 binde 10’un altında): Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.
- Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
- Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
- Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
- Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
- Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
ORTA RİSKLİ İLLER (100 binde 11-35 arası vaka olan iller ): Sarı listede bulunan illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.
- Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
- Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
- Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
- Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
- Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
- Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
- Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
- Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
- Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
- Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
- Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
- Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
- Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
- Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
- Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
- Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
- Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
- Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
- Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
- Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
- Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
- Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
- Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
- Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
- Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342