Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç-Türkiye milli maçı hangi kanalda?

Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç-Türkiye milli maçı hangi kanalda?

Hollanda galibiyetinin ardından Norveç-Türkiye maçı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler, Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

Hollanda galibiyetinin ardından Norveç - Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne avantajlı başladı.

Sevindiren galibiyetin ardından A Milli Takım, G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, Norveç-Türkiye maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Peki, Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İşte, Norveç-Türkiye maçı hakkında bilgiler..

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, La Rosaleda Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.

Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında A Milli Takım-Norveç maçı, İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

NORVEÇ'İN ADAY KADROSU

Kaleci: Rune Jarstein (Hertha BSC Berlin), Andre Hansen (Rosenborg BK), Sten Grytebust (FC Kopenhag), Kristoffer Klaesson (Valerenga Fotball)

Defans: Birger Meling (Nîmes Olympique), Haitam Aleesami (FC Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (1. FC Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic FC), Stefan Strandberg (FC Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse FC), Stian Gregersen (Molde FK), Marius Lode (FK Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City FC)

Orta Saha: Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (FC Rostov), Morten Thorsby (UC Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg BK), Patrick Berg (FK Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal FC), Sander Berge (Sheffield United FC), Mohamed Elyounoussi (Celtic FC), Jens Petter Hauge (AC Milan), Mats Moller Daehli (1. FC Nürnberg)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sörloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton FC), Jorgen Strand Larsen (FC Groningen), Kristian Thorstvedt (KRC Genk), Tokmac Nguen (Ferencvarosi TC)