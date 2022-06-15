Petrol
119.83
-1.11%
Euro
18.1275
0.66%
Dolar
17.2832
0.11%
Altın
1.012
0.83%
Borsa
2519
0.42%
Bitcoin
352.840
-9.90%
BTXN Coin
8.71
-0.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da

    İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney, "Burada inanılmaz bir iş yapılıyor. Suriye'deki nüfusun desteklenmesi çok büyük önem arz ediyor" dedi.
    • 15.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da

    Hatay'a Norveç ve İrlanda'dan resmi ziyaret düzenlendi.

    Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından ağırlandı.

    Huitfeldt ve Coveney'den ziyaret

    Huitfeldt ve Coveney, Vali Doğan ile Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk tarafından karşılandı.

    Doğan, ziyarette, misafirlerini kentte ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

    Suriye'de göç ve göçmen konusu masada

    İki ülkeden bakanlarla istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Doğan, "Bugün iki bakanımızla Suriye'de göç ve göçmen konusunu istişare edeceğiz.

    Sayın bakanlarımızın ilimizin farklı yerlerinde programları var ama ilk programları benimle birlikte. İnşallah güzel bir toplantı olacağını düşünüyorum." dedi.

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da VİDEO

    İnsani yardım koridoru

    Ziyaretin ardından valilik bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt, Hatay'a Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi için koridorun açık tutulması konusunu görüşmeye geldiklerini belirtti.

    Huitfeldt, yerel idarecilerin bu anlamda kendilerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #1

    Coveney'den "insani yardımlar için sınır kapısı açık kalmalı" mesajı

    İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney de Suriye'nin kuzeyine yapılacak yardımlar konusunda resmi sınır geçişlerinin BM nezdinde yenilenmesi gerektiğini, bu kapsamda İrlanda ve Norveç olarak bu yılki çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

    Sınırdan geçişlerin ve desteklerin sürmesini amaçladıklarını belirten Coveney, şunları kaydetti:

    "Burada bulunma sebeplerimizden biri..."

    "Bugün burada bulunma sebeplerimizden biri de orada yaşayan yaklaşık 4 milyon insanın, insani yardımlar almaya devam edebilmesi için bu koridorun açık tutulması ve hem İrlanda hem de Norveç olarak BM nezdinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #2

    "İnanılmaz bir iş yapılıyor"

    Burada hem yerel idarelere hem de halka bu konudaki özverili çalışmaları, sabırları ve takdirleri için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Burada inanılmaz bir iş yapılıyor ve oradaki büyük nüfusun desteklenmesi tüm dünya için özellikle BM nezdinde çok büyük önem arz ediyor."

    AA'nın haberine göre, Huitfeldt ve Coveney, kentte basına kapalı bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #3

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #4

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #5

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay da #6


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım aynı teknede
    Magazin

    Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım aynı teknede

    Turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor
    Ekonomi

    Turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor

    Görüş Bildir