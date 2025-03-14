Norveçli hakemin verdiği kararlar tepki çekti: Akıllara Ivan Bebek geldi...

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi.

Rövanşta Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında İskoçya ekibi Rangers’a müsabakanın normal süresi ve uzatmalarında 2-0’lık üstünlük sağladı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Sarı-lacivertliler, seri penaltılar sonucu rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

MAÇIN NORVEÇLİ HAKEMİ SKANDAL KARARLAR VERDİ

Müsabakaya Norveçli hakem Espen Eskas damga vurdu.

Fenerbahçe aleyhine üst üste kararlar veren Eskas, futbolseverleri çıldırttı.

Eskas, Fenerbahçe’nin Braga’ya yenildiği tarihi maçtaki hatalarıyla herkesi çıldırtan hakem Ivan Bebek’i anımsattı.

IVAN BEBEK'İ ANIMSATTI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.

Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi. Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

PENALTI POZİSYONLARINI ATLADI

Müsabakanın 39.dakikasında Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Rangers maçının 56. dakikasında da penaltı bekledi. Soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutunda top Rıdvan Yılmaz'dan eline çarptı.

UZATMALARDA DA AYNI MANZARA DEVAM ETTİ

Kostic ve Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Espen Eskas, yine oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü.

Fenerbahçe, Glasgow Rangers maçının 117. dakikasında penaltı bekledi. Mert Hakan, ceza sahasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

MOURİNHO'YA SARI KART GÖSTERDİ

Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

120+2. dakikada soldan ceza sahasına giren Kostic bu kez Tavernier’in müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklese de Eskas oyunu devam ettirdi.