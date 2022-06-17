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    Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi

    Norveçlilere Türkiye'ye kimlikle girme izni geldi

    Türkiye’ye seyahat etmek isteyen ancak pasaport süreleri bitmiş veya hiç pasaportu olmayan Norveçlilere geçici olarak ulusal kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş izni verildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 15:25
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    Norveç'ten Türkiye'ye seyahat etmek isteyenlere müjde gibi bir haber geldi.

    Pasaport süreleri dolmuş veya pasaportu olmayan Norveçlilerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla Türkiye’ye girmelerine olanak verildi.

    Anlaşma imzalandı

    Bu kapsamda iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

    Anlaşmayı sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile anlaşmayı tutarken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

    “Nüfus cüzdanı kullanabilirler”

    Huitfeldt, paylaşımına “Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim. Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor.” notunu düştü.

    Norveçlilere Türkiye ye kimlikle girme izni geldi #1

    “Birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor”

    Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman da bu paylaşıma yanıt verdi.

    Çorman, “Çok iyi haber. Norveç'teki birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor. Mümkün kıldığınız için teşekkürler bakan.” ifadelerini kullandı.

    Bir formül sunmuştu

    Çorman daha önce Türkiye’ye tatile gelmek isteyen pasaport süreleri dolmuş Norveçlilerin, Schengen ülkelerine olduğu gibi Türkiye’ye geçici olarak kimlik kartlarıyla girebilmeleri yönünde bir formül sunmuştu.


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