Norveç'teki saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı

Norveç'te 2 gün önce bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Espen Andersen Brathen'in, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi.

Norveç'in Kongsberg kasabasında 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Danimarkalı Espen Andersen Brathen, bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, yaptığı basın toplantısında, 37 yaşındaki Brathen'ın oklu saldırısının altında psikolojik nedenlerin yattığına dair güçlü deliller tespit ettiklerini söyledi.

''PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR''

Soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Omholt, "İlk incelemelerimizde saldırganın akıl sağlığı yerinde değil ve psikolojik sorunları var, saldırıyı da çok önceden planlamış. Saldırı sonrası ok ve yaydan başka bir silah daha ele geçirdik. Üçüncü silahı soruşturmanın selameti için şimdi açıklamıyorum. 50 görgü tanığı var bunların da ifadelerine başvuruyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırganın uyuşturucudan ve anne ve babasını ölümle tehditten sabıkası bulunuyor.

SALDIRI İSLAM İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Olayın hemen sonrası ok ve yayla 5 kişiyi öldüren 37 yaşındaki Danimarkalı Espen Andersen Brathen ile ilgili bütün bilgileri gizleyen Norveç makamlarının failin Müslüman olma ihtimali bulunduğunu paylaşarak, İslamofobik bir tavır sergilemesi eleştirilere neden olmuştu.