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- Noter ücretleri kaç TL oldu? 2021 Noter ücreti ne kadar? Noter işlem ücretleri
Noter ücretleri kaç TL oldu? 2021 Noter ücreti ne kadar? Noter işlem ücretleri
2021 yılında uygulanacak olan noter ücretleri için noterlik ücret tarifesi, 10 Mart 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, noter işlemlerinde alınacak ücret tarifesi kaç oldu?
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 11:28
- Güncelleme : 12.03.2021 - 11:29
2021 yılında uygulanacak olan noterlik ücret tarifesine ilişkin karar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İlgili karar, 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
10 Mart 2021 tarihli noterlik asgari ücret tarifesiyle birlikte noterde işlem yapacak olan kişilerin ödeyecekleri ücretler belirlenmiş oldu. Harçlar Kanunu'na göre, noterler 2021 yılında yaptıkları işlemlerden yüzde 30 oranında noter ücreti tahsil edebilecek.
Peki, 2021 yılı noter ücretleri kaç oldu? İşte, 2021 yılı noterlik ücret tarifesi..
2021 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?
- 2021 yılı en düşük noter ücreti 6,93 TL'den az olamaz.
- Noter vasiyetname ücreti ve vakıf senedi düzenleme ücreti 313,53 TL
- Noter yazı ücreti sayfa başı 9,50 TL
- Noter çeviri ücretleri sayfa başı 78,65 TL
- Noter karşılaştırma ücreti sayfa başı 9,50 TL
- Noter tescil ücreti işlem başına 2,97 TL
- Noter emanet hesap ücreti yıllık 21,95 TL
- Noter defter tasdik onay ücreti 100 sayfaya kadar 2,97 TL
- 100 sayfadan yukarı her 100 sayfa için 1,11 TL onaylama ücreti
- Noter defter ara ve kapanış tasdik ücreti maktu olarak 1,11 TL
- Noter bildirim yazı ücreti 2,97 TL
- Noter yol ücreti ödeneği masraflara ek olarak her gün için 37,65 TL yol ödeneği
- Noter aracılık ücreti işlem başına masraflar hariç 2,12 TL