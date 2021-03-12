Haberler

Gündem Haberleri

Noter ücretleri kaç TL oldu? 2021 Noter ücreti ne kadar? Noter işlem ücretleri

Noter ücretleri kaç TL oldu? 2021 Noter ücreti ne kadar? Noter işlem ücretleri

2021 yılında uygulanacak olan noter ücretleri için noterlik ücret tarifesi, 10 Mart 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, noter işlemlerinde alınacak ücret tarifesi kaç oldu?