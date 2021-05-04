Noterler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada noter çalışma saatleri

Noterler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada noter çalışma saatleri

Kısıtlama günlerinde noterde işi olan vatandaşlar, noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki tam kapanmada noterler açık mı, kapalı mı? İşte noter mesai saatleri..

Ülkemizde 17 günlük tam kapanma kararı süresince noter çalışma saatleri merak konusu oldu

Kesintisiz sokağa çıkma yasağında noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Notere gitmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini sorguluyor.

Peki noterler açık olacak mı? Tam kapanmada noterler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar..

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma genelgesinde muaf listesindeki yerler ve kişilerde nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar yer alıyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

NOTERLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.