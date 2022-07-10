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Noterler ne zaman açılacak?
- 10.07.2022 - 11:38
Kurban Bayramı tüm islam alemi tarafından sevinç ve coşkuyla karşılandı.Paylaşmının arttığı ve küslerin barıştığı bu bayramı vatandaşlar, aileleriyle geçiriyor.
Tatil süresi uzun olanlar ise farklı yerlere giderek, Kurban Bayramı süresini değerlendirmek istiyor.
Bayram nedeniyle birçok resmi daire kapalı olurken, işlerini halletmek isteyen vatandaşlar açılacağı tarihleri öğrenmek istiyor.
Özellikle noterde işi olan vatandaşlar, "Noterler ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Noterler ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Noterler ne zaman açılacak?
Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
Nöbetçi noterlik sistemi uygulaması ise Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde gündem oldu.
Öte yandan Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.