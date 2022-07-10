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Noterler ne zaman açılacak?

Noterler ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı nedeniyle noterlerin çalışma saatlerinde bazı değişimler oldu ve bu durum vatandaşlar tarafından araiştırılmaya başlandı. Peki, Noterler ne zaman açılacak?