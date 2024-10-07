NTV'de İsrail'le ilgili sözler sarf eden Ahmet Yeşiltepe zorunlu izne çıkarıldı İran'ın İsrail'e saldırısında canlı yayınında "İsrail bunu yaptı, bunu da hak etti demek demek doğru değil sonuçta zarar gören siviller" diyen NTV yöneticisi Ahmet Yeşiltepe, zorunlu izne gönderildi.

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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'dan bir cevap gelmiş ve İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu.

Saldırı esnasında NTV canlı yayınında tepki çeken bir olay yaşandı.

"İSRAİLLİ SİVİLLER İÇİN ENDİŞELİYİM"

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısında İsrailli siviller için endişe duyduğunu söyleyerek, "İsrail bunu yaptı, bunu da hak etti demek demek doğru değil sonuçta zarar gören siviller. Askeri noktalar hedef alınmış olsa bile füzelerin etkisinden çok sayıda sivil zarar görebilir endişesindeyim." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA YETERLİ OLMADI

Yeşiltepe, kendisine yöneltilen tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada, "Türk basınında en başından beri Gazze’de insanlığa karşı suç işlendiğini ve bu suçun 'soykırım' olduğunu söyleyen bir yayıncıyım. İran füzeleri düşerken yayının başında ve sonunda 'masum sivillerin' ölmesine sebep olanın; Siyonist rejim ve eli kanlı Netanyahu olduğunu da belirtiyorum Bağlamından kopmuş olsa da bu ifadeyle üzdüğüm, kırdığım herkesten özür dilerim." dedi.

Yeşiltepe'nin özrü pek de yeterli olmadı. Yaşanan bu olayın ardından deneyimli isim zorunlu izne çıkarıldı.